|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ IŞIK
|342
|%16.68
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ZEKİ DİRİK
|3053
|%34.10
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSİ BİNGÖL
|1110
|%32.79
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET ÖZÜAĞ
|745
|%47.94
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL ARIKAN
|15593
|%33.69
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SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHAKİM YILDIZ
|3325
|%40.53
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YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NADİR ERGİN
|261
|%48.07
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YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DÖNER
|698
|%48.74
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ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF GÜNERİGÖK
|990
|%48.55
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SANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NUSRET KOÇİN
|627
|%37.21
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