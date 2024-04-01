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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%31.68 8
İL GENEL MECLİSİ
%28.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLAL AYIK 12111 %50.20 Detay
ALTINDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL TİRYAKİ 99576 %47.26 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BURAN 7621 %40.17 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCER KAPLAN 8940 %28.39 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAZIM CANER CAN 2561 %26.19 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DUHAN KALKAN 87100 %15.49 Detay
ÇUBUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAKİ DEMİRBAŞ 23714 %43.27 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYYÜP TEKİNER 10525 %36.43 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EVREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSAMETTİN ÜNSAL 963 %43.65 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER YALÇIN 2655 %40.55 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZDEMİR TURGUT 8079 %41.68 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT OĞUZ 15583 %43.79 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER ÇOKTAN 197377 %38.56 Detay
KIZILCAHAMAM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ACAR 9808 %44.59 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASIM BALCI 136561 %36.17 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÖNTAŞ 7546 %41.59 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PURSAKLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTUĞRUL ÇETİN 47429 %53.96 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEMİŞ ÇELİK 5498 %28.32 Detay
SİNCAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ERCAN 132867 %43.87 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR AYDOĞAN 126681 %31.01 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı