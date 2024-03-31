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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 13
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 354
  • Kazandığı Belde Sayısı 59
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%17.45
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.38 4
İL GENEL MECLİSİ
%31.52
Gaziantep Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %18.68
0 %0 Detay
İSLAHİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.86
KEMAL VURAL 3423 %36.52 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %65.22
0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %9.57
HACİ FEVZİ AKDOĞAN 1320 %34.46 Detay
NURDAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %17.14
MEHMET YILDIRIR 1382 %50.27 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %48.82
0 %0 Detay
ŞAHİNBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %7.39
MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU 14267 %53.82 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %13.64
MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU 11876 %25.79 Detay
YAVUZELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %57.14
MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU 2271 %37.82 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı