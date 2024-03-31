|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %18.68
|0
|%0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %30.86
|KEMAL VURAL
|3423
|%36.52
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %65.22
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %9.57
|HACİ FEVZİ AKDOĞAN
|1320
|%34.46
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %17.14
|MEHMET YILDIRIR
|1382
|%50.27
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %48.82
|0
|%0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %7.39
|MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU
|14267
|%53.82
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %13.64
|MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU
|11876
|%25.79
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU
|2271
|%37.82
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