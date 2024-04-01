|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSNÜ ERSOY
|9539
|%21.73
|Detay
|
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRİ SUER
|1647
|%45.43
|Detay
|
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAL ARSLAN
|315
|%42.92
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YAMAN
|12328
|%34.54
|Detay
|
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜNÜR ŞAHİN
|2885
|%29.09
|Detay
|
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİYE TEKİN
|1099
|%28.91
|Detay
|
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRAY KARAMANKAYA
|48
|%6.32
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK ERBERBER
|629
|%45.48
|Detay
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM TUNA
|586
|%36.02
|Detay
|
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL GERGİN
|959
|%45.43
|Detay