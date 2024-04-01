|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ATAMAN TOKSÖZ
|1306
|%45.11
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KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BATUHAN SALDUZ
|1
|%0.08
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ERDOĞAN
|519
|%1.06
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TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ERDEM SEVİLMİŞ
|512
|%9.65
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF AKTAŞ
|403
|%10.30
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HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ONAY
|88
|%5.94
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MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBULFEZ KAMACI
|42
|%1.92
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