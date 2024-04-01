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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:05
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.93
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 35
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%82.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.87 1
İL GENEL MECLİSİ
%3.88
Erzincan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABBAS YILDIZ 11 %0.62 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN DOĞAN 36 %1.07 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL HANÇAR 7 %0.65 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AĞAH TÜRKER 5 %0.50 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %73.46
ŞAFAK SOY 998 %1.87 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT UÇAROĞLU 1 %0.12 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP FERUDUN SÜNGÜ 153 %6.61 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %83.33
YAVUZ FIRAT 6 %0.30 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
AHMET ARITAŞI 17 %0.39 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
AHMET AKÇAY 0 %0 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
İLYAS YILDIZ 146 %24.58 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
ÖMER FARUK GÖKHAN YEŞİLBAŞ 1 %0.11 Detay
KARGIN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.29
ADEM GÜNEŞ 20 %55.56 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
BÜNYAMİN DUMAN 6 %1.64 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
KAMİL SAYIM 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı