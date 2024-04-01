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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.81
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLTEKİN AYANTAŞ 5317 %22.04 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALTINGÖZ 13489 %6.40 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT TAŞAN 378 %3.46 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÇAKMAK 280 %1.48 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR ÇALIŞKAN 706 %2.24 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN TAŞDEMİR 464 %4.75 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERİKLİ 8095 %1.44 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERDOĞAN 15064 %27.49 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFETTİN BOĞAZLİ 562 %1.95 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR BALOĞLU 10629 %2.96 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPARSLAN İLGÜN 28 %1.27 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH AYDEMİR 1120 %1.26 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÇAKIR 145 %2.21 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ERCAN 587 %3.03 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ UYSAL 1083 %3.04 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KARADAĞLI 176 %1.92 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİT ALİ ARSLAN 23111 %4.52 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFULLAH KÖKEN 948 %4.31 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN EKİNCİ 12770 %3.38 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL VAROL 539 %2.97 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF HAMDEMİR 5198 %7.39 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM BAŞ 15851 %18.03 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET DOĞAN 1257 %6.48 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİH GÜNER 20009 %6.61 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GAMZE KILINÇ 9890 %2.42 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı