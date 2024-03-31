|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %29.70
|ENVER BAŞARAN
|777
|%36.34
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %26.29
|EMRULLAH AKPUNAR
|2180
|%45.66
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %32.76
|ŞERAFETTİN YÜZÜAK
|101
|%6.39
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %26.72
|SEZAYİ BEYAZTAŞ
|115
|%6.54
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %41.41
|ABDULHATEM BASTEM
|1912
|%33.69
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %45.90
|MUSTAFA DAĞ
|285
|%10.99
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %22.03
|0
|%0
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %49.50
|0
|%0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.96
|NEVZAT KARASU
|982
|%47.28
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %41.38
|MEHMET ÇİL
|131
|%5.62
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %42.40
|MEHMET AKYÜZ
|891
|%20.13
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %12.77
|AYTEKİN KALTAR
|6
|%1.65
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %21.16
|YUSUF KIZILTAŞ
|2338
|%15.48
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %18.95
|HİKMET ÇAKAL
|547
|%32.21
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %62.22
|SELAMİ ÖZER
|13
|%1.08
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %33.71
|TOPYAY BAYSAL
|27
|%1.29
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %11.36
|ALİ SAİT FIRAT
|177
|%18.89
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %31.65
|AHMET HANCI
|110
|%4.18
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %65.52
|AYTEKİN ER
|262
|%8.53
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %20.93
|YUSUF KOCAMAN
|1505
|%10.26
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