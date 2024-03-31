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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:15
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 32
  • Kazandığı Belde Sayısı 14
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%25.87
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 3
İL GENEL MECLİSİ
%15.84
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %29.70
ENVER BAŞARAN 777 %36.34 Detay
AZİZİYE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %26.29
EMRULLAH AKPUNAR 2180 %45.66 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %32.76
ŞERAFETTİN YÜZÜAK 101 %6.39 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %26.72
SEZAYİ BEYAZTAŞ 115 %6.54 Detay
HORASAN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %41.41
ABDULHATEM BASTEM 1912 %33.69 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %45.90
MUSTAFA DAĞ 285 %10.99 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %22.03
0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %49.50
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.96
NEVZAT KARASU 982 %47.28 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %41.38
MEHMET ÇİL 131 %5.62 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %42.40
MEHMET AKYÜZ 891 %20.13 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %12.77
AYTEKİN KALTAR 6 %1.65 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %21.16
YUSUF KIZILTAŞ 2338 %15.48 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %18.95
HİKMET ÇAKAL 547 %32.21 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %62.22
SELAMİ ÖZER 13 %1.08 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %33.71
TOPYAY BAYSAL 27 %1.29 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %11.36
ALİ SAİT FIRAT 177 %18.89 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %31.65
AHMET HANCI 110 %4.18 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %65.52
AYTEKİN ER 262 %8.53 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %20.93
YUSUF KOCAMAN 1505 %10.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı