|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %85.94
|ARİF IŞIK
|111
|%0.70
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %95.45
|ZAFER SEYYAR
|13
|%0.28
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %8.00
|AKİF KELEŞ
|73
|%14.75
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %46.67
|BEKİR AKBULUT
|894
|%25.68
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %56.52
|MUSTAFA ÇAVUŞ
|286
|%8.38
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %96.00
|BİROL ŞAHİN
|1074
|%18.33
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %51.65
|DAVUT GÜLOĞLU
|15331
|%29.11
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER YİĞİT
|538
|%22.12
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %40.00
|HÜSEYİN ARSLAN
|11
|%0.82
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %46.15
|MEHMET KÜTÜKOĞLU
|382
|%28.94
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