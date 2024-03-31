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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:50
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.46
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 27
  • Kazandığı Belde Sayısı 14
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%19.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%29.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%20.13
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %85.94
ARİF IŞIK 111 %0.70 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %95.45
ZAFER SEYYAR 13 %0.28 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %8.00
AKİF KELEŞ 73 %14.75 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %46.67
BEKİR AKBULUT 894 %25.68 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %56.52
MUSTAFA ÇAVUŞ 286 %8.38 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %96.00
BİROL ŞAHİN 1074 %18.33 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %51.65
DAVUT GÜLOĞLU 15331 %29.11 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER YİĞİT 538 %22.12 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %40.00
HÜSEYİN ARSLAN 11 %0.82 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %46.15
MEHMET KÜTÜKOĞLU 382 %28.94 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı