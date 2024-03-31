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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:45
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 25
  • Kazandığı Belde Sayısı 14
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%17.45
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%20.76 3
İL GENEL MECLİSİ
%16.76
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %62.50
REMZİ NAZLI 0 %0 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
ZAFER ALTINIŞIK 0 %0 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %61.54
CAFER ARAN 409 %31.46 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KÜKEY 0 %0 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN ARSLAN 0 %0 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK ÖZDEMİR 0 %0 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %67.86
BEKİR YANILMAZ 374 %5.21 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN YAVUZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %32.60
FARUK SEPTİOĞLU 11323 %20.76 Detay
PALU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.00
MUHAMMET SEPTİOĞLU 1812 %57.12 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
EBUBEKİR IRMAK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %22.73
İBRAHİM ORMANOĞLU 747 %65.53 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM ÖZTÜRK 0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
ALİ AÇMAZ 33 %32.67 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
AHMET CENGİZ 126 %23.95 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA METİN 0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
MURATHAN KESKİNKILIÇ 0 %0 Detay
ÜÇOCAK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %71.43
MEHMET ZEKİ ÇEÇEN 655 %52.44 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
ZÜLFÜ KARTAKGÜL 23 %4.73 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %10.00
MEHMET GÜNER 53 %14.56 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı