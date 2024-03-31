|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %62.50
|REMZİ NAZLI
|0
|%0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER ALTINIŞIK
|0
|%0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %61.54
|CAFER ARAN
|409
|%31.46
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KÜKEY
|0
|%0
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN ARSLAN
|0
|%0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK ÖZDEMİR
|0
|%0
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %67.86
|BEKİR YANILMAZ
|374
|%5.21
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN YAVUZ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %32.60
|FARUK SEPTİOĞLU
|11323
|%20.76
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PALU
Açılan Sandık Oranı %60.00
|MUHAMMET SEPTİOĞLU
|1812
|%57.12
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|EBUBEKİR IRMAK
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %22.73
|İBRAHİM ORMANOĞLU
|747
|%65.53
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BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM ÖZTÜRK
|0
|%0
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BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
|ALİ AÇMAZ
|33
|%32.67
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ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|AHMET CENGİZ
|126
|%23.95
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MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA METİN
|0
|%0
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SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MURATHAN KESKİNKILIÇ
|0
|%0
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ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|MEHMET ZEKİ ÇEÇEN
|655
|%52.44
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YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
|ZÜLFÜ KARTAKGÜL
|23
|%4.73
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YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %10.00
|MEHMET GÜNER
|53
|%14.56
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