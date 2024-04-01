|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %90.00
|EROL AKTAŞ
|269
|%2.99
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DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH YILDIRIM
|465
|%1.49
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HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %96.71
|MAHMUT BOZDOĞAN
|1974
|%3.85
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.34
|0
|%0
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SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER GÖÇER
|3
|%0.19
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TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ALACA
|0
|%0
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BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %62.50
|FERHAT DOĞAN
|0
|%0
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CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
|KAMİL GÖKÇE
|4
|%1.66
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MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|LUTFİ BAĞRIYANIK
|0
|%0
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TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %84.62
|0
|%0
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YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
|ÖMER MEHMETCİKOĞLU
|2
|%0.14
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