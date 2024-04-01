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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%21.22 3
İL GENEL MECLİSİ
%17.19
Bingöl Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ ŞENYUVA 35 %1.71 Detay
GENÇ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL TARTAR 3362 %37.55 Detay
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT AKSOY 629 %18.58 Detay
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ZİYA BUYANKARA 9823 %21.22 Detay
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH BİLDİK 612 %7.46 Detay
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM KAÇMAZ 7 %1.29 Detay
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL YABAŞ 69 %7.86 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET NEJAT BİNGÖL 80 %5.59 Detay
ILICALAR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EŞREF VAROL 1033 %50.66 Detay
SANCAK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN ÇİÇEK 769 %45.64 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı