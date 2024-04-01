|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ ŞENYUVA
|35
|%1.71
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL TARTAR
|3362
|%37.55
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT AKSOY
|629
|%18.58
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ZİYA BUYANKARA
|9823
|%21.22
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SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH BİLDİK
|612
|%7.46
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YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM KAÇMAZ
|7
|%1.29
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YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL YABAŞ
|69
|%7.86
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET NEJAT BİNGÖL
|80
|%5.59
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ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EŞREF VAROL
|1033
|%50.66
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SANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN ÇİÇEK
|769
|%45.64
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