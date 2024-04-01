60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:05
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.93
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 35
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%82.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%9.75
Gümüşhane Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %20.51
ABDULHAMİT KESKİNOĞLU 55 %3.42 Detay
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÖZCAN 38 %1.42 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.75
YUSUF ÇİMEN 195 %1.17 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT TAŞTAN 712 %16.08 Detay
TORUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
RAMİS ÜSTÜN 0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ZÜLFİKAR SOYDAŞ 0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %28.57
HASAN YAVUZ 0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL KARAKUŞ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı