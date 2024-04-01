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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.29 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.57
Amasya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT EREN 18 %0.92 Detay
GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEBAHATTİN TUĞ 72 %0.75 Detay
HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CANIBEK 116 %10.59 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMRA SÖKME 1455 %2.29 Detay
MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN TUNÇ 1218 %3.25 Detay
SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN KIR 639 %2.63 Detay
TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEFA KAHRİMAN 36 %0.52 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ZİYARET
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KEREM TOKMAK 25 %0.92 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı