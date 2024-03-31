60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.67
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 34
  • Kazandığı Belde Sayısı 12
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.53 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.85
Kars Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN OKÇU 11 %0.95 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM BOZKURT 243 %17.87 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %66.67
TUNCER BAYKİZ 132 %15.62 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %78.43
KENAN DEMİR 49 %0.63 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %33.33
UĞUR ŞEN 523 %3.53 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %97.06
REŞİT YILMAZ 102 %1.47 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %61.54
AHMET AKBABA 12 %0.60 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZ İŞÇAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı