|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN OKÇU
|11
|%0.95
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM BOZKURT
|243
|%17.87
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %66.67
|TUNCER BAYKİZ
|132
|%15.62
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %78.43
|KENAN DEMİR
|49
|%0.63
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %33.33
|UĞUR ŞEN
|523
|%3.53
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %97.06
|REŞİT YILMAZ
|102
|%1.47
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %61.54
|AHMET AKBABA
|12
|%0.60
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZ İŞÇAN
|0
|%0
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