|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %42.62
|HÜR ERDEM ÜNAL
|96
|%0.41
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %25.41
|İBRAHİM EMRE AKBAŞ
|7
|%0.06
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %36.36
|MUAMMER SARIBAŞ
|28
|%0.29
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %15.61
|MURAT KAN
|110
|%0.42
|Detay
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %21.91
|MUTLU METİN
|1
|%0.01
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %45.24
|ÖZGÜR ÇOLAK
|0
|%0
|Detay
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %10.87
|ÖMER KARASU
|37
|%0.11
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %12.07
|ÜMİT TOKER
|103
|%0.32
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %36.64
|AHMET BİLER
|9
|%0.09
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %9.94
|SALİM AY
|25
|%0.20
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %25.19
|ADNAN ÇAM
|27
|%0.36
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %52.81
|NAZİF TUNAHAN ŞEN
|18
|%0.17
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %29.13
|MURAT BİÇER
|73
|%0.31
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %23.60
|MELİH BAŞYİĞİT
|5
|%0.10
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %17.52
|EVREN ŞAHİN
|135
|%0.29
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %58.14
|YAŞAR ELMAS
|0
|%0
|Detay
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %10.77
|ERCAN GÜÇ
|31
|%0.13
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|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %17.67
|ALAETTİN YILMAZ
|792
|%6.55
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %46.51
|HASAN HÜSEYİN LEVENT
|10
|%0.12
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %24.60
|YUSUF ŞİMŞEK
|0
|%0
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %15.18
|SELİM TAŞKIN
|42
|%0.18
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %34.10
|HAMZA TAÇYILDIZ
|6
|%0.03
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %32.06
|YUSUF AYDOĞAN
|151
|%0.42
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %11.49
|RAMAZAN DURAN
|2
|%0.05
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %16.25
|ORHAN HALICI
|18
|%0.15
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %19.72
|TANER VURAL
|8
|%0.12
|Detay
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %18.95
|EDA YAZGAÇ DEMİRAYAK
|0
|%0
|Detay
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %42.56
|HASAN HARMANKAYA
|14
|%0.06
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %7.00
|İSMAİL TANAS
|69
|%0.90
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %20.00
|SAMET KOÇLU
|15
|%0.17
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