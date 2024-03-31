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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:35
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.59
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 33
  • Kazandığı Belde Sayısı 14
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%30.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.39 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.37
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %42.62
HÜR ERDEM ÜNAL 96 %0.41 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %25.41
İBRAHİM EMRE AKBAŞ 7 %0.06 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %36.36
MUAMMER SARIBAŞ 28 %0.29 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %15.61
MURAT KAN 110 %0.42 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %21.91
MUTLU METİN 1 %0.01 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %45.24
ÖZGÜR ÇOLAK 0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %10.87
ÖMER KARASU 37 %0.11 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %12.07
ÜMİT TOKER 103 %0.32 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %36.64
AHMET BİLER 9 %0.09 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %9.94
SALİM AY 25 %0.20 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %25.19
ADNAN ÇAM 27 %0.36 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %52.81
NAZİF TUNAHAN ŞEN 18 %0.17 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %29.13
MURAT BİÇER 73 %0.31 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %23.60
MELİH BAŞYİĞİT 5 %0.10 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %17.52
EVREN ŞAHİN 135 %0.29 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %58.14
YAŞAR ELMAS 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %10.77
ERCAN GÜÇ 31 %0.13 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %17.67
ALAETTİN YILMAZ 792 %6.55 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %46.51
HASAN HÜSEYİN LEVENT 10 %0.12 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %24.60
YUSUF ŞİMŞEK 0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %15.18
SELİM TAŞKIN 42 %0.18 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %34.10
HAMZA TAÇYILDIZ 6 %0.03 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %32.06
YUSUF AYDOĞAN 151 %0.42 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %11.49
RAMAZAN DURAN 2 %0.05 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %16.25
ORHAN HALICI 18 %0.15 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %19.72
TANER VURAL 8 %0.12 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %18.95
EDA YAZGAÇ DEMİRAYAK 0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %42.56
HASAN HARMANKAYA 14 %0.06 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %7.00
İSMAİL TANAS 69 %0.90 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %20.00
SAMET KOÇLU 15 %0.17 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı