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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 34
  • Kazandığı Belde Sayısı 15
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%46.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%16.38 1
İL GENEL MECLİSİ
%16.00
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %54.95
HASAN DOĞRU 2099 %24.03 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %66.05
MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU 5496 %25.50 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %76.09
AHMET KILIÇPARLAR 17 %0.42 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %41.74
MUSTAFA DOKTOROĞLU 5864 %20.95 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %55.24
HASAN DİLEK 4899 %44.96 Detay
OĞUZELİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %70.08
BEKİR ÖZTEKİN 5056 %38.39 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %31.74
MEHMET ÖS 10830 %8.89 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %66.26
KAMİL YAVUZER 32841 %14.52 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %80.95
MEHMET KAYA 2531 %27.74 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı