|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %54.95
|HASAN DOĞRU
|2099
|%24.03
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %66.05
|MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU
|5496
|%25.50
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %76.09
|AHMET KILIÇPARLAR
|17
|%0.42
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %41.74
|MUSTAFA DOKTOROĞLU
|5864
|%20.95
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %55.24
|HASAN DİLEK
|4899
|%44.96
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %70.08
|BEKİR ÖZTEKİN
|5056
|%38.39
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %31.74
|MEHMET ÖS
|10830
|%8.89
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %66.26
|KAMİL YAVUZER
|32841
|%14.52
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %80.95
|MEHMET KAYA
|2531
|%27.74
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