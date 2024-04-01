|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %44.44
|TARIK ÇAĞLAR
|2
|%0.34
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KARAKAYA
|1
|%0.29
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YURT
|120
|%2.18
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELİL DURMAZ
|8
|%0.35
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KARAGÖZ
|31
|%0.66
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %83.33
|KÖKSAL GÜLER
|0
|%0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT DOĞRU
|19
|%1.39
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÇİMEN
|22
|%0.63
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %81.61
|SELMAN MÜJDECİ
|592
|%1.70
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %77.78
|0
|%0
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE FURKAN HALİLOĞLU
|59
|%1.00
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR SALEPCİ
|3
|%0.22
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN KUŞCU
|35
|%3.47
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KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELMAN DEMİRCİ
|24
|%1.95
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SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %42.86
|EMRE METİN
|1
|%0.19
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YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %16.67
|AYHAN ÇAVUŞ
|221
|%45.38
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