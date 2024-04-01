|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL SÜMER
|2998
|%16.76
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|
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NEBİ AVCİ
|403
|%8.42
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL SADAK
|31
|%1.80
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ÖZDEMİR
|3629
|%21.06
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TOPRAK
|3380
|%8.26
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZİF ATALAY
|14173
|%13.74
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK PARLAK
|132
|%6.45
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BUZ
|1313
|%40.04
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TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ERGEN
|140
|%18.64
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BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED FURKAN GÖKSU
|9
|%0.76
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BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN TİP
|38
|%3.31
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BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEYZULLAH GÖKSU
|6
|%0.44
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ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBUBEKİR ÖZLEYİK
|6
|%0.50
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HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR KARAMAN
|3
|%0.31
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İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AKBİLEK
|5
|%0.47
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KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAHİTTİN DEMİR
|7
|%0.50
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ÇELİKER
|21
|%0.91
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SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CUMALİ ATAĞAN
|199
|%13.17
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YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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