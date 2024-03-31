|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %5.70
|İDRİS OKTAY
|110
|%5.64
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %15.00
|İBRAHİM GENCER
|0
|%0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %22.22
|UĞUR KARAKAYA
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS CİRİT
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %31.82
|SEZAYİ PÜTÜN
|610
|%50.92
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %31.43
|MEHMET ŞENTÜRK
|47
|%2.29
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %26.51
|ADEM IRAKIN
|1
|%0.02
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %2.94
|OSMAN KAÇAR
|0
|%0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %8.77
|LÜTFİ AŞIK
|16
|%1.77
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %14.81
|HASAN SARI
|4
|%0.55
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %3.98
|NİYAZİ VURAL
|89
|%18.28
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %22.22
|RAMAZAN SELEK
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %8.97
|SALİH ÖĞÜTCEN
|1
|%0.05
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KALE
Açılan Sandık Oranı %18.03
|MUSTAFA TATARCIM
|57
|%2.55
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %2.25
|TAMER İM
|36
|%0.81
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %1.45
|RAMAZAN GÜNEŞ
|41
|%1.21
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %5.68
|FATMA GÜNEŞ
|4
|%0.45
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ASIM GÜNAY
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %6.35
|HİLMİ ORTATEPELİ
|0
|%0
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