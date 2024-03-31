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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:00
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.37
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 29
  • Kazandığı Belde Sayısı 13
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%22.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.71 1
İL GENEL MECLİSİ
%2.70
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %5.70
İDRİS OKTAY 110 %5.64 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %15.00
İBRAHİM GENCER 0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %22.22
UĞUR KARAKAYA 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İLYAS CİRİT 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %31.82
SEZAYİ PÜTÜN 610 %50.92 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %31.43
MEHMET ŞENTÜRK 47 %2.29 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %26.51
ADEM IRAKIN 1 %0.02 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %2.94
OSMAN KAÇAR 0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %8.77
LÜTFİ AŞIK 16 %1.77 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %14.81
HASAN SARI 4 %0.55 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %3.98
NİYAZİ VURAL 89 %18.28 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %22.22
RAMAZAN SELEK 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %8.97
SALİH ÖĞÜTCEN 1 %0.05 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %18.03
MUSTAFA TATARCIM 57 %2.55 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %2.25
TAMER İM 36 %0.81 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %1.45
RAMAZAN GÜNEŞ 41 %1.21 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %5.68
FATMA GÜNEŞ 4 %0.45 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ASIM GÜNAY 0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %6.35
HİLMİ ORTATEPELİ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı