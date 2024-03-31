|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %37.14
|MUSTAFA TEKBAŞ
|540
|%0.96
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %32.09
|SEFA ÇAYLAR
|38
|%0.30
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %75.00
|EYÜP ÖZERK
|10
|%0.17
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|PINAR ALTINÖZ
|11
|%0.08
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|BÜLENT ŞAHİN
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %41.55
|ÖMER ŞAHİN
|459
|%1.22
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %86.46
|ÖMER ALİ BİLGİN
|449
|%2.92
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %61.30
|RECEP GÜL
|471
|%0.69
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MUT
Açılan Sandık Oranı %27.78
|MEHMET DEMİR
|320
|%3.20
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %65.26
|ERSOY ŞAHİN
|315
|%0.60
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %31.03
|ALİ SARI
|332
|%0.58
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %37.92
|SONER ÇELİK
|1047
|%1.67
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %35.87
|MAHMUT YAŞAR SEZGİN
|468
|%0.98
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