60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:45
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.64
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 38
  • Kazandığı Belde Sayısı 18
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%65.48
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.81 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.12
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %37.14
MUSTAFA TEKBAŞ 540 %0.96 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %32.09
SEFA ÇAYLAR 38 %0.30 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %75.00
EYÜP ÖZERK 10 %0.17 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
PINAR ALTINÖZ 11 %0.08 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
BÜLENT ŞAHİN 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %41.55
ÖMER ŞAHİN 459 %1.22 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %86.46
ÖMER ALİ BİLGİN 449 %2.92 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %61.30
RECEP GÜL 471 %0.69 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %27.78
MEHMET DEMİR 320 %3.20 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %65.26
ERSOY ŞAHİN 315 %0.60 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %31.03
ALİ SARI 332 %0.58 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %37.92
SONER ÇELİK 1047 %1.67 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %35.87
MAHMUT YAŞAR SEZGİN 468 %0.98 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı