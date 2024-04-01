|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TOLGA AKBAŞ
|726
|%9.98
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEHBİ ULUSOY
|560
|%4.10
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRULLAH YILDIRIM
|4292
|%32.47
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ÖZDEMİR
|539
|%8.34
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELALETTİN MERMER
|1786
|%7.67
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVDET BİRLİK
|482
|%32.35
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TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLAN SÜPHANOĞLU
|3265
|%9.07
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ERGÜN
|778
|%51.83
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN İLGÖRMÜŞ
|1117
|%45.08
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GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİKAİL ERDAYAMIŞ
|950
|%41.13
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KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞAH ÖZEN
|360
|%31.50
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OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAT MERİÇ
|771
|%39.74
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YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT YAĞRİK
|57
|%4.30
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