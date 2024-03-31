|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %10.64
|MEHTİ BOLAT
|48
|%4.73
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %11.76
|MEHMET DUYMUŞ
|31
|%15.74
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN BOZOK
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ŞAHİN
|0
|%0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %89.13
|CİHAT SULUTAŞ
|197
|%1.64
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %12.50
|MUHARREM TÜRK
|0
|%0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ GALEDEPE
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN AKSOY
|5
|%0.18
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %43.41
|YAŞAR ANAÇ
|7894
|%14.10
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH DEMİRTEN
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %55.56
|ŞEMSETTİN KURT
|0
|%0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %36.00
|CELİL AKSOY
|210
|%3.36
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %3.90
|OSMAN VARGELOĞLU
|8
|%1.60
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.77
|FERHAT KARADUMAN
|4
|%0.38
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN DEMİR
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL BOYRAZ
|0
|%0
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