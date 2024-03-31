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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 31
  • Kazandığı Belde Sayısı 13
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%29.33
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%14.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%8.40
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %10.64
MEHTİ BOLAT 48 %4.73 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %11.76
MEHMET DUYMUŞ 31 %15.74 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN BOZOK 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ŞAHİN 0 %0 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %89.13
CİHAT SULUTAŞ 197 %1.64 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %12.50
MUHARREM TÜRK 0 %0 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ GALEDEPE 0 %0 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OSMAN AKSOY 5 %0.18 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %43.41
YAŞAR ANAÇ 7894 %14.10 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH DEMİRTEN 0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %55.56
ŞEMSETTİN KURT 0 %0 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %36.00
CELİL AKSOY 210 %3.36 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %3.90
OSMAN VARGELOĞLU 8 %1.60 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.77
FERHAT KARADUMAN 4 %0.38 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN DEMİR 0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL BOYRAZ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı