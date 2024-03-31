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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:50
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.46
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 27
  • Kazandığı Belde Sayısı 14
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%19.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.92 1
İL GENEL MECLİSİ
%3.37
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %24.77
MEHMET NEZİR DURMAZ 845 %2.50 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %14.68
FAİK KILIÇ 49 %1.21 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %20.86
MURAT AKDAĞ 495 %18.07 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %15.08
İBRAHİM HALİL AKBULUT 48 %1.39 Detay
ÇÜNGÜŞ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %22.92
ZÜBEYİR ARSLANCA 384 %52.89 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %10.20
HALİT AYDIN 76 %5.29 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %13.56
MAHMUT AKATAY 61 %4.56 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %14.65
ABDURRAHMAN ZENGİN 468 %6.41 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %16.90
KADRİ KARADUMAN 60 %3.24 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %67.39
İSMAİL ERASLAN 4 %0.08 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %8.08
MAHMUD YAHYA KILIÇ 441 %3.90 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.32
KADİR BERAT ÖZKAYA 0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %9.71
ABDULHAKİM ERASLAN 73 %5.02 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %14.89
SERVET MUTLU 6 %0.48 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %10.10
CUMA ALİ ÖZTEN 8 %0.27 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %19.91
MEHMET ERDEM 92 %1.47 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %13.75
SEMİH YILDIRIM 355 %3.40 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı