|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %24.77
|MEHMET NEZİR DURMAZ
|845
|%2.50
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %14.68
|FAİK KILIÇ
|49
|%1.21
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %20.86
|MURAT AKDAĞ
|495
|%18.07
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %15.08
|İBRAHİM HALİL AKBULUT
|48
|%1.39
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %22.92
|ZÜBEYİR ARSLANCA
|384
|%52.89
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %10.20
|HALİT AYDIN
|76
|%5.29
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %13.56
|MAHMUT AKATAY
|61
|%4.56
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %14.65
|ABDURRAHMAN ZENGİN
|468
|%6.41
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %16.90
|KADRİ KARADUMAN
|60
|%3.24
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %67.39
|İSMAİL ERASLAN
|4
|%0.08
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %8.08
|MAHMUD YAHYA KILIÇ
|441
|%3.90
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.32
|KADİR BERAT ÖZKAYA
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %9.71
|ABDULHAKİM ERASLAN
|73
|%5.02
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %14.89
|SERVET MUTLU
|6
|%0.48
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %10.10
|CUMA ALİ ÖZTEN
|8
|%0.27
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SUR
Açılan Sandık Oranı %19.91
|MEHMET ERDEM
|92
|%1.47
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %13.75
|SEMİH YILDIRIM
|355
|%3.40
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