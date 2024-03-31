|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %28.00
|SEBAHATTİN MAVİGÖZ
|41
|%3.13
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %27.59
|HASAN DİNÇ
|1071
|%63.26
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %47.11
|OSMAN AZİZOĞLU
|90
|%0.59
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %34.21
|EZVER SEVERCAN
|70
|%2.37
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %10.73
|AYHAN KAPLAN
|61
|%1.60
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL RÜŞTÜ ZEYDAN
|0
|%0
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DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %10.00
|KEMAL KAYA
|23
|%11.27
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ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %45.45
|AYDIN TAŞ
|33
|%3.08
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