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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:15
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 32
  • Kazandığı Belde Sayısı 14
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%25.87
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.59 1
İL GENEL MECLİSİ
%7.26
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %28.00
SEBAHATTİN MAVİGÖZ 41 %3.13 Detay
DERECİK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %27.59
HASAN DİNÇ 1071 %63.26 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %47.11
OSMAN AZİZOĞLU 90 %0.59 Detay
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %34.21
EZVER SEVERCAN 70 %2.37 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %10.73
AYHAN KAPLAN 61 %1.60 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL RÜŞTÜ ZEYDAN 0 %0 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %10.00
KEMAL KAYA 23 %11.27 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %45.45
AYDIN TAŞ 33 %3.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı