|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %2.10
|RASİM ÖZTÜRK
|33
|%4.04
|Detay
|
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %5.48
|ŞABAN DOĞRU
|119
|%1.83
|Detay
|
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %2.92
|ORHAN KAYA
|4
|%0.31
|Detay
|
BELEN
Açılan Sandık Oranı %16.05
|AHMET EŞKİL
|28
|%0.81
|Detay
|
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %3.42
|KEMAL ATEŞ
|1
|%0.04
|Detay
|
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %1.78
|YILDIRAY YILDIZ
|2
|%0.18
|Detay
|
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %29.29
|MİTHAT BOZDAĞ
|300
|%4.54
|Detay
|
HASSA
Açılan Sandık Oranı %1.49
|ALİ KARAKAYA
|4
|%1.44
|Detay
|
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %3.98
|AYDIN KAYA
|77
|%1.52
|Detay
|
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %20.00
|ŞEREF VARDİ
|2834
|%29.46
|Detay
|
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ KURMUŞ
|0
|%0
|Detay
|
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %14.43
|ORHAN KILIÇ
|44
|%1.08
|Detay
|
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %16.07
|MEHMET YILDIZ
|667
|%8.01
|Detay
|
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %3.24
|ÖZCAN ŞİRİN
|4
|%0.22
|Detay
|
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %8.57
|AHMET SAĞLAM
|542
|%35.08
|Detay