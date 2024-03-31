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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:15
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 32
  • Kazandığı Belde Sayısı 14
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%25.87
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.21 0
İL GENEL MECLİSİ
%10.98
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %2.10
RASİM ÖZTÜRK 33 %4.04 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %5.48
ŞABAN DOĞRU 119 %1.83 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %2.92
ORHAN KAYA 4 %0.31 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %16.05
AHMET EŞKİL 28 %0.81 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %3.42
KEMAL ATEŞ 1 %0.04 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %1.78
YILDIRAY YILDIZ 2 %0.18 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %29.29
MİTHAT BOZDAĞ 300 %4.54 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %1.49
ALİ KARAKAYA 4 %1.44 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %3.98
AYDIN KAYA 77 %1.52 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %20.00
ŞEREF VARDİ 2834 %29.46 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
FEVZİ KURMUŞ 0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %14.43
ORHAN KILIÇ 44 %1.08 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %16.07
MEHMET YILDIZ 667 %8.01 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %3.24
ÖZCAN ŞİRİN 4 %0.22 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %8.57
AHMET SAĞLAM 542 %35.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı