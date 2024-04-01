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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:05
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.93
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 35
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%82.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.33 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.50
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %54.55
SABİT GÜNSEL 3 %0.09 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %85.71
0 %0 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %96.64
SELİM UYAR 218 %0.58 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN AZKER 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN BAŞTÜRK 7 %0.43 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %91.52
ALİ YALÇINDAĞ 298 %0.33 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %94.79
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı