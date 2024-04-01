|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER KASIM KÖMÜRCÜOĞLU
|190
|%0.85
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT SAVAŞ
|35
|%0.42
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRİ AKAR
|106
|%0.31
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KESKİN
|564
|%1.09
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YELKEN
|1824
|%1.07
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN IŞIK
|149
|%0.54
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED AYDIN
|597
|%1.86
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ALACA
|98
|%0.81
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AKAR
|20
|%0.26
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDOĞAN DİNDAR
|84
|%0.52
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞAHİN
|342
|%1.91
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MUSTAFA KAYA
|322
|%0.46
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE DİNDAR
|65
|%0.37
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN ESER
|1101
|%1.18
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÖZBEK
|738
|%1.04
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KESER
|61
|%0.48
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SEVİM
|21
|%0.25
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