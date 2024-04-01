|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KORKMAZ
|1785
|%24.85
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GENÇAY YILMAZ
|2928
|%4.16
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEHİM TOPÇU
|4187
|%8.34
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET CAN
|473
|%10.31
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAYGUSUZ
|22064
|%13.98
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEL ABİDİN TURAN
|6187
|%20.93
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRETTİN DENGİZ
|2223
|%4.30
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAŞİT KOLAY
|219
|%2.61
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNDER TANIR
|14036
|%31.78
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL MEVLÜT COŞKUN
|1005
|%1.44
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT SEVİM
|2217
|%3.39
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP CANDAN ALBAYRAK
|9534
|%3.14
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ACAR
|322
|%2.33
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YAVUZ
|1463
|%3.03
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS KOÇAK
|28738
|%5.85
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM KAYA
|2197
|%6.37
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİMETULLAH NARMAN
|24362
|%7.09
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