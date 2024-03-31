60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:15
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 32
  • Kazandığı Belde Sayısı 14
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%25.87
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.97 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.82
İstanbul Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %2.38
FARUK İLERİSOY 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %4.78
ABDURREZZAK İLBEYİ 333 %4.00 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.54
BÜLENT TÜYLÜ 17 %1.29 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %6.16
MUSTAFA DEMİRCİ 159 %1.19 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %3.44
FARUK BAĞCI 394 %3.19 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %2.37
METİN TÜRK 194 %2.57 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.40
SALİH DOĞAN 17 %0.66 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %9.88
KADİR KARACA 719 %3.02 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %13.12
HAKAN ARABACI 545 %2.77 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %2.76
OSMAN TOPAK 9 %0.35 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.53
MUSTAFA KAZIM ALPAY 15 %2.09 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %9.11
VEHBİ ORAKÇI 665 %3.64 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %7.03
ZEYNEL ÖZMEN 103 %1.43 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %5.61
YÜCEL SUNDUR 78 %0.91 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %12.69
ALİ AÇIKGÖZ 21 %0.35 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %6.36
YÜCEL EVSEN 423 %4.12 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %4.52
MAHMUT OKUDAN 495 %4.80 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %3.85
AHMET FATİH HATUNOĞLU 237 %1.39 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %2.08
LOKMAN ÇELİK 88 %1.83 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %2.02
HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU 61 %1.85 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %2.43
AHMET YILMAZ 232 %4.46 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %13.14
İSA ÇETİN 311 %1.66 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.97
LEVENT METİN 9 %0.45 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %3.64
BURHAN ASAF ŞAFAK 169 %2.06 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %4.76
NEVZAT ŞAVLUK 216 %1.61 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %4.81
MEHMET YAVAN 237 %1.23 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %4.87
KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU 154 %1.09 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %2.76
FAHRETTİN KARAKURT 392 %3.64 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %2.99
CEMİL CEBİR 172 %2.45 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %1.16
İSMET TEMEL 25 %1.02 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %30.53
NECMETTİN DENİZ 94 %1.20 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %4.37
ÖMER HAKVERDİ 23 %0.72 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %5.20
GÜLŞEN KILINÇER 30 %0.41 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %4.60
ÖMER URGUN 363 %4.48 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %4.11
YASİN KUL 582 %5.07 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %4.79
İBRAHİM GÖKAY 194 %2.53 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %1.49
ORÇUN ŞEKERCİOĞLU 291 %5.51 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %3.04
TURGUT SADIKOĞLU 81 %0.87 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %14.78
GÖKHAN KASAP 502 %2.50 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı