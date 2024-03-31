|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %2.38
|FARUK İLERİSOY
|0
|%0
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %4.78
|ABDURREZZAK İLBEYİ
|333
|%4.00
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.54
|BÜLENT TÜYLÜ
|17
|%1.29
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %6.16
|MUSTAFA DEMİRCİ
|159
|%1.19
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %3.44
|FARUK BAĞCI
|394
|%3.19
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %2.37
|METİN TÜRK
|194
|%2.57
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.40
|SALİH DOĞAN
|17
|%0.66
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %9.88
|KADİR KARACA
|719
|%3.02
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %13.12
|HAKAN ARABACI
|545
|%2.77
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %2.76
|OSMAN TOPAK
|9
|%0.35
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.53
|MUSTAFA KAZIM ALPAY
|15
|%2.09
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %9.11
|VEHBİ ORAKÇI
|665
|%3.64
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %7.03
|ZEYNEL ÖZMEN
|103
|%1.43
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %5.61
|YÜCEL SUNDUR
|78
|%0.91
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %12.69
|ALİ AÇIKGÖZ
|21
|%0.35
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %6.36
|YÜCEL EVSEN
|423
|%4.12
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %4.52
|MAHMUT OKUDAN
|495
|%4.80
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %3.85
|AHMET FATİH HATUNOĞLU
|237
|%1.39
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %2.08
|LOKMAN ÇELİK
|88
|%1.83
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %2.02
|HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU
|61
|%1.85
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %2.43
|AHMET YILMAZ
|232
|%4.46
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %13.14
|İSA ÇETİN
|311
|%1.66
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.97
|LEVENT METİN
|9
|%0.45
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %3.64
|BURHAN ASAF ŞAFAK
|169
|%2.06
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %4.76
|NEVZAT ŞAVLUK
|216
|%1.61
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %4.81
|MEHMET YAVAN
|237
|%1.23
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %4.87
|KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU
|154
|%1.09
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %2.76
|FAHRETTİN KARAKURT
|392
|%3.64
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %2.99
|CEMİL CEBİR
|172
|%2.45
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %1.16
|İSMET TEMEL
|25
|%1.02
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %30.53
|NECMETTİN DENİZ
|94
|%1.20
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %4.37
|ÖMER HAKVERDİ
|23
|%0.72
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %5.20
|GÜLŞEN KILINÇER
|30
|%0.41
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %4.60
|ÖMER URGUN
|363
|%4.48
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %4.11
|YASİN KUL
|582
|%5.07
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %4.79
|İBRAHİM GÖKAY
|194
|%2.53
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %1.49
|ORÇUN ŞEKERCİOĞLU
|291
|%5.51
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %3.04
|TURGUT SADIKOĞLU
|81
|%0.87
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %14.78
|GÖKHAN KASAP
|502
|%2.50
|Detay