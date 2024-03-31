|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %38.46
|METİN YEŞİL
|19
|%0.80
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MEHMET KARADEMİR
|10
|%0.19
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %58.82
|MEHMET CELALEDDİN SARIDAL
|109
|%0.53
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ÇEPELOĞLU
|3
|%0.13
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %32.43
|MUSTAFA DÖNMEZ
|27
|%0.42
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %37.50
|OZAN BARLAK
|9
|%0.61
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %81.58
|SALİH TEKİN
|13
|%0.16
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %90.00
|HÜLYA AYGÜN
|30
|%0.16
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %73.68
|KADRİ YILDIZ
|100
|%3.35
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %21.05
|PELİNGÜL DİLSİZ
|5
|%0.24
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %43.09
|CAHİT BOLELLİ
|144
|%0.43
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇETİN
|7
|%0.13
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM AKCAN
|0
|%0
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|EREN BABADAĞLI
|0
|%0
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %10.00
|NİGAR YILMAZ
|0
|%0
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %40.00
|COŞKUN KILIÇ
|2
|%0.33
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %28.57
|0
|%0
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELEHATTİN AKİL
|0
|%0
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|OGÜN CAN SAYAN
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %40.96
|İBRAHİM ÖZKAN
|54
|%0.64
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %28.57
|0
|%0
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|ÖMER KURU
|5
|%1.01
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT KÖLEGE
|0
|%0
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