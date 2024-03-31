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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:50
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.28
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 36
  • Kazandığı Belde Sayısı 17
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%51.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.43 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.20
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %38.46
METİN YEŞİL 19 %0.80 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
MEHMET KARADEMİR 10 %0.19 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %58.82
MEHMET CELALEDDİN SARIDAL 109 %0.53 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ÇEPELOĞLU 3 %0.13 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %32.43
MUSTAFA DÖNMEZ 27 %0.42 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %37.50
OZAN BARLAK 9 %0.61 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %81.58
SALİH TEKİN 13 %0.16 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %90.00
HÜLYA AYGÜN 30 %0.16 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %73.68
KADRİ YILDIZ 100 %3.35 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %21.05
PELİNGÜL DİLSİZ 5 %0.24 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %43.09
CAHİT BOLELLİ 144 %0.43 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇETİN 7 %0.13 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM AKCAN 0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
EREN BABADAĞLI 0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %10.00
NİGAR YILMAZ 0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %40.00
COŞKUN KILIÇ 2 %0.33 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %28.57
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
SELEHATTİN AKİL 0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
OGÜN CAN SAYAN 0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %40.96
İBRAHİM ÖZKAN 54 %0.64 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %28.57
0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
ÖMER KURU 5 %1.01 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT KÖLEGE 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı