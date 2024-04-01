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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:05
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.93
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 35
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%82.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.29
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %88.89
HİKMET ÖZKAN 89 %1.43 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %86.21
CAFER AKMEŞE 15 %0.45 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %62.00
YASİN KAZANKAYA 63 %1.22 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %69.23
MENDERES DURGUT 591 %25.96 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEZİH YILDIRIM 4 %0.22 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN GÜÇBİLMEZ 73 %1.65 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KÜÇÇÜK 4 %0.08 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÜNER 118 %5.56 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
LEMAN BAŞOL 7 %0.13 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %76.33
DİNÇ BİÇER 2409 %1.32 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
FARUK GÜLER 367 %18.17 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
OKAN BÜYÜKSARI 98 %1.23 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %97.92
ABDÜLKADİR ALTINEL 99 %0.80 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %64.11
MEHMET TACETTİN SARIOĞLU 906 %0.65 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı