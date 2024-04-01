|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALPU
Açılan Sandık Oranı %88.89
|HİKMET ÖZKAN
|89
|%1.43
|Detay
|
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %86.21
|CAFER AKMEŞE
|15
|%0.45
|Detay
|
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %62.00
|YASİN KAZANKAYA
|63
|%1.22
|Detay
|
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %69.23
|MENDERES DURGUT
|591
|%25.96
|Detay
|
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEZİH YILDIRIM
|4
|%0.22
|Detay
|
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN GÜÇBİLMEZ
|73
|%1.65
|Detay
|
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KÜÇÇÜK
|4
|%0.08
|Detay
|
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÜNER
|118
|%5.56
|Detay
|
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
|LEMAN BAŞOL
|7
|%0.13
|Detay
|
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %76.33
|DİNÇ BİÇER
|2409
|%1.32
|Detay
|
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|FARUK GÜLER
|367
|%18.17
|Detay
|
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
|OKAN BÜYÜKSARI
|98
|%1.23
|Detay
|
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %97.92
|ABDÜLKADİR ALTINEL
|99
|%0.80
|Detay
|
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %64.11
|MEHMET TACETTİN SARIOĞLU
|906
|%0.65
|Detay