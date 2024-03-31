|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %13.33
|AYDIN BODUR
|35
|%25.00
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %56.30
|ÖMER DUMAN
|494
|%3.14
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT TALIÇ
|30
|%0.96
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %45.45
|İSMAİL HAKKI KARAGÖL
|13
|%1.30
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %21.57
|MÜZEYYEN KÖKSALDI
|4
|%0.18
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
|GALİP USTA
|0
|%0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %2.27
|ŞEREF BAŞKAN
|2
|%2.70
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM KURU
|0
|%0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMÜR
|992
|%17.59
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %79.70
|MESUT AYDIN
|583
|%1.18
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %13.64
|CEVDET MELİKOĞLU
|17
|%2.26
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %46.67
|MUSTAFA SİNAN KEŞMER
|78
|%1.52
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÇAYAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATDİN KARAHASAN
|0
|%0
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ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET MUSTAFA ÖZKAN
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|HİKMET DUMAN
|37
|%34.58
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER ERKAN
|0
|%0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP RUKİYE GÖKÇE
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ÖZTÜRK
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ YILMAZ
|0
|%0
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