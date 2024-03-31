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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:55
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 28
  • Kazandığı Belde Sayısı 13
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%20.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.18 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.27
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %13.33
AYDIN BODUR 35 %25.00 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %56.30
ÖMER DUMAN 494 %3.14 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT TALIÇ 30 %0.96 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %45.45
İSMAİL HAKKI KARAGÖL 13 %1.30 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %21.57
MÜZEYYEN KÖKSALDI 4 %0.18 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
GALİP USTA 0 %0 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %2.27
ŞEREF BAŞKAN 2 %2.70 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM KURU 0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMÜR 992 %17.59 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %79.70
MESUT AYDIN 583 %1.18 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %13.64
CEVDET MELİKOĞLU 17 %2.26 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %46.67
MUSTAFA SİNAN KEŞMER 78 %1.52 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ÇAYAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATDİN KARAHASAN 0 %0 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET MUSTAFA ÖZKAN 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %11.11
HİKMET DUMAN 37 %34.58 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
SONER ERKAN 0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNEP RUKİYE GÖKÇE 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ YILMAZ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı