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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:10
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%83.35
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.86 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.22
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %77.78
BERAT DOĞAN 3 %0.36 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %93.33
HAYRİYE YILDIZ 11 %0.33 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %82.61
ERCAN YILMAZ 133 %1.66 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %93.33
HÜSEYİN YALÇIN 9 %0.29 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN YENER 3 %0.13 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİM ÖZMEN 16 %0.35 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %90.14
GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU 3324 %2.86 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAMER YALÇIN 56 %0.94 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN ERİNKARLI 16 %0.53 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHTEREM ARSLAN 5 %0.34 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN YALVAÇ 75 %0.65 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN SEZGİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %72.73
0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı