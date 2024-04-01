|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %77.78
|BERAT DOĞAN
|3
|%0.36
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %93.33
|HAYRİYE YILDIZ
|11
|%0.33
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %82.61
|ERCAN YILMAZ
|133
|%1.66
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %93.33
|HÜSEYİN YALÇIN
|9
|%0.29
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN YENER
|3
|%0.13
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİM ÖZMEN
|16
|%0.35
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %90.14
|GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU
|3324
|%2.86
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAMER YALÇIN
|56
|%0.94
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN ERİNKARLI
|16
|%0.53
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHTEREM ARSLAN
|5
|%0.34
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN YALVAÇ
|75
|%0.65
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN SEZGİN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %72.73
|0
|%0
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %62.50
|0
|%0
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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SAV
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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