|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %99.16
|0
|%0
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %80.39
|HALİL SOFU
|50
|%0.53
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %77.27
|MUSTAFA PEKDEMİR
|15
|%0.40
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %97.73
|UĞUR ŞAHİN
|51
|%0.56
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %75.00
|MUSTAFA SOYTÜRK
|5
|%0.22
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMEL ÖZDEMİR
|18
|%0.31
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %97.74
|BEDRETTİN ÖZDEMİR
|314
|%0.51
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %90.91
|ALPER ABANUZ
|34
|%0.68
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %82.22
|ADİL PATANOĞLU
|20
|%0.23
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %33.33
|MAHMUT DİZDAROĞLU
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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