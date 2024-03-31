|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL KAVAL
|42
|%0.23
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACİRE AYDEMİR
|1
|%0.02
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %12.00
|YUSUF CAN DERTLİ
|0
|%0
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %83.33
|AYTAÇ DURDU
|6
|%0.10
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %95.65
|ABDULLAH RIDVAN EROĞLU
|1
|%0.02
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %96.00
|KADİR KANTEMÜR
|4
|%0.07
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %80.42
|SEMİH VURUŞ
|213
|%0.26
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK KEMAL KONCA
|4
|%0.18
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %53.33
|MURAT ÖZEN
|0
|%0
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %61.54
|BURAK BEŞİROĞLU
|1
|%0.06
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