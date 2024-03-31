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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:50
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%51.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.26 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.55
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL KAVAL 42 %0.23 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACİRE AYDEMİR 1 %0.02 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %12.00
YUSUF CAN DERTLİ 0 %0 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %83.33
AYTAÇ DURDU 6 %0.10 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %95.65
ABDULLAH RIDVAN EROĞLU 1 %0.02 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %96.00
KADİR KANTEMÜR 4 %0.07 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %80.42
SEMİH VURUŞ 213 %0.26 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK KEMAL KONCA 4 %0.18 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %53.33
MURAT ÖZEN 0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %61.54
BURAK BEŞİROĞLU 1 %0.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı