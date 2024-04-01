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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.62 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.81
Aydın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM ERFİDAN 73 %0.33 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER ÇAĞRI YALÇIN 32 %0.38 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHA CEM ZORLU 128 %0.37 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN GÜRKAN KILIÇ 669 %1.29 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAFAK ATEŞ 3355 %1.97 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRKAN YILMAZBERK 98 %0.35 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM GERİŞ 509 %1.59 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜJDAT ALPTEKİN 40 %0.33 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZKAN 13 %0.17 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZEN BAHÇE 58 %0.36 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL UÇAR 92 %0.51 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FERİT KARAMERCAN 908 %1.28 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL MURAT KARA 64 %0.36 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİRDES ESMER 1205 %1.29 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL KAYHAN 912 %1.28 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KUBİLAY BAHÇE 49 %0.38 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDUKADİR ULAŞ ZORLU 29 %0.35 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı