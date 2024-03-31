|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %80.95
|BOLER ARSLAN
|23
|%0.51
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET BAŞ
|13
|%0.25
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %72.34
|ERSİN DOĞAN
|279
|%1.70
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %91.30
|ESRA KÖSEDAĞ
|84
|%0.84
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %89.73
|MEVLÜT YILDIRIM
|613
|%1.19
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL YİĞİT GÖKÇEK
|14
|%0.79
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %8.33
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.00
|0
|%0
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
|0
|%0
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KORU
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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