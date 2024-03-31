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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:50
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%51.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.19 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.92
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %80.95
BOLER ARSLAN 23 %0.51 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET BAŞ 13 %0.25 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %72.34
ERSİN DOĞAN 279 %1.70 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %91.30
ESRA KÖSEDAĞ 84 %0.84 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %89.73
MEVLÜT YILDIRIM 613 %1.19 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL YİĞİT GÖKÇEK 14 %0.79 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %8.33
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.00
0 %0 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
0 %0 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı