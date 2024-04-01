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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:05
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%82.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.50 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.27
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %90.10
0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %88.49
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %92.18
0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %53.06
0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %76.27
0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %77.07
0 %0 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %67.61
0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %86.94
MEHMET SALİH ÇETİNKAYA 985 %0.72 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %83.50
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %81.91
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %62.98
0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %95.67
LOKMAN KILIÇ 97 %0.26 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.56
TİMUÇİN ELVAN 666 %0.83 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı