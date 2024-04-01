|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %90.10
|0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %88.49
|0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %92.18
|0
|%0
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %53.06
|0
|%0
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %76.27
|0
|%0
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %77.07
|0
|%0
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %67.61
|0
|%0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %86.94
|MEHMET SALİH ÇETİNKAYA
|985
|%0.72
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %83.50
|0
|%0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %81.91
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %62.98
|0
|%0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %95.67
|LOKMAN KILIÇ
|97
|%0.26
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.56
|TİMUÇİN ELVAN
|666
|%0.83
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