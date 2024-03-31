|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %40.08
|ERDİNÇ TAHTACI
|66
|%0.30
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %22.70
|ORHUN BENLİCAN
|120
|%1.20
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %33.88
|CEMİL ARAS
|14
|%0.16
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %14.16
|FATİH AYDEMİR
|193
|%0.81
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %20.99
|UĞUR PAÇALI
|2
|%0.02
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %45.24
|ERKAN ÖZTÜRK
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %10.19
|BELGİN ÇİÇEKSEVER
|44
|%0.14
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %10.52
|MUSTAFA DİNÇER
|282
|%1.00
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %35.88
|CAN YAMAN
|136
|%1.41
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %8.11
|SELAHATTİN ERNİŞ
|119
|%1.19
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %20.74
|SEDAT BATU
|20
|%0.33
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %47.19
|YASİN KAYA
|67
|%0.70
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %26.21
|SEMA AYATAR
|88
|%0.42
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %22.47
|SENEM ÖCAL
|44
|%0.95
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %15.60
|SEDAT ÜZEN
|279
|%0.66
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %55.81
|MELİH TUNCER YOLDAŞ
|15
|%0.34
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %8.84
|CENGİZ GÖKBAYRAK
|209
|%1.07
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|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %15.19
|ÖMER BAŞKAPAN
|84
|%0.82
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %44.19
|KADİR BOYALICI
|2
|%0.03
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %22.22
|ŞEHMUZ KIZILKAYA
|0
|%0
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %13.59
|SÜLEYMAN ŞENOL
|26
|%0.12
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %29.89
|CENK CEM ŞAHİN
|0
|%0
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %28.24
|GÖKHAN TAŞ
|337
|%1.06
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %10.81
|BATUHAN BARUT
|58
|%1.54
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %15.13
|MEHMET DAĞLI
|46
|%0.40
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %16.90
|İNCİ PAKSOY
|37
|%0.63
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %17.89
|SERKAN ESEN
|11
|%0.28
|Detay
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %40.08
|TURHAN GÜRAKSIN
|33
|%0.15
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %5.56
|EMİNE GÖÇAY
|30
|%0.50
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %18.42
|F. BELMA CAMCI
|120
|%1.48
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