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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.95
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%29.33
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.77 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.84
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %40.08
ERDİNÇ TAHTACI 66 %0.30 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %22.70
ORHUN BENLİCAN 120 %1.20 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %33.88
CEMİL ARAS 14 %0.16 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %14.16
FATİH AYDEMİR 193 %0.81 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %20.99
UĞUR PAÇALI 2 %0.02 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %45.24
ERKAN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %10.19
BELGİN ÇİÇEKSEVER 44 %0.14 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %10.52
MUSTAFA DİNÇER 282 %1.00 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %35.88
CAN YAMAN 136 %1.41 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %8.11
SELAHATTİN ERNİŞ 119 %1.19 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %20.74
SEDAT BATU 20 %0.33 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %47.19
YASİN KAYA 67 %0.70 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %26.21
SEMA AYATAR 88 %0.42 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %22.47
SENEM ÖCAL 44 %0.95 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %15.60
SEDAT ÜZEN 279 %0.66 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %55.81
MELİH TUNCER YOLDAŞ 15 %0.34 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %8.84
CENGİZ GÖKBAYRAK 209 %1.07 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %15.19
ÖMER BAŞKAPAN 84 %0.82 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %44.19
KADİR BOYALICI 2 %0.03 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %22.22
ŞEHMUZ KIZILKAYA 0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %13.59
SÜLEYMAN ŞENOL 26 %0.12 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %29.89
CENK CEM ŞAHİN 0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %28.24
GÖKHAN TAŞ 337 %1.06 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %10.81
BATUHAN BARUT 58 %1.54 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %15.13
MEHMET DAĞLI 46 %0.40 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %16.90
İNCİ PAKSOY 37 %0.63 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %17.89
SERKAN ESEN 11 %0.28 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %40.08
TURHAN GÜRAKSIN 33 %0.15 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %5.56
EMİNE GÖÇAY 30 %0.50 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %18.42
F. BELMA CAMCI 120 %1.48 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı