|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİNE SAVAŞ
|0
|%0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN GÖKMEN
|29
|%1.32
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %73.33
|FATİH ÇAPAN
|4
|%0.16
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DOĞAN
|12
|%0.43
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %92.86
|MUSTAFA YILDIRIM
|34
|%0.31
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ÖZDEMİR
|7
|%0.24
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.92
|MUHAMMED ONUR OMRAK
|1682
|%1.01
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PALU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN SAĞMAN
|7
|%0.13
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %61.54
|AHMET DEMİR
|2
|%0.13
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
|0
|%0
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BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
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ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|0
|%0
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MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|0
|%0
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YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
|AHMET GÜRGÖZELER
|6
|%1.23
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YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
|GÜLAY YILDIRIM
|127
|%3.24
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