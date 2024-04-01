|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERİDE ŞİMŞEK
|59
|%0.82
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİLÜFER TOPRAKÇI
|1230
|%1.75
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVİNÇ MUHAMMED
|5507
|%10.97
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZHAN ÜZÜ
|21
|%0.46
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇAĞRI ALPEREN AVCI
|3461
|%2.19
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA GENÇ
|210
|%0.71
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN BIDIRDI
|695
|%1.34
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEHÇET ARI
|158
|%1.88
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZER DOĞRU
|774
|%1.75
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET LEVENT SEVİK
|1415
|%2.03
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE GÜVEN
|565
|%0.86
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|IŞIL ESGİN
|13263
|%4.37
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED UFUKCAN KAÇMAZ
|73
|%0.53
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH YAŞAR
|513
|%1.06
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM TUGAY ATEŞ
|15440
|%3.14
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL DERHAN
|280
|%0.81
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERİT GÜRSOY
|13924
|%4.05
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