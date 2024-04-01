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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:05
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%82.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.59 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.62
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RABİA SEÇKİN 26 %0.14 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %96.30
MUSTAFA ÖZTÜRK 179 %0.55 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %97.83
NİLGÜN BALCI 11 %0.18 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %89.28
ŞAHMERAN ŞEKER 160 %0.24 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %80.00
YAĞMUR ALBAYRAM 50 %0.30 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %98.43
MEHMET ÇAPKUR 111 %0.58 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %83.26
MİKAİL YILDIZ 7291 %2.25 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %96.37
ERMAN EBÇEM 2107 %0.63 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN BURAK ATEŞ 2 %0.02 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı