|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RABİA SEÇKİN
|26
|%0.14
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %96.30
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|179
|%0.55
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %97.83
|NİLGÜN BALCI
|11
|%0.18
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %89.28
|ŞAHMERAN ŞEKER
|160
|%0.24
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %80.00
|YAĞMUR ALBAYRAM
|50
|%0.30
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %98.43
|MEHMET ÇAPKUR
|111
|%0.58
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %83.26
|MİKAİL YILDIZ
|7291
|%2.25
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %96.37
|ERMAN EBÇEM
|2107
|%0.63
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN BURAK ATEŞ
|2
|%0.02
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