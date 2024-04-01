|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %44.44
|0
|%0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE İZZET AKBULUT
|13
|%0.57
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA KOÇ
|16
|%0.34
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR KARAKUŞ
|0
|%0
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BATUHAN EMRE ATAMER
|13
|%0.37
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %81.61
|TOLGA BULUGAN
|197
|%0.56
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %77.78
|0
|%0
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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