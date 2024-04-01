|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK TOKAY
|342
|%0.78
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURCU KÜTÜK
|13
|%0.36
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDİNÇ KARA
|2
|%0.27
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL BİGE
|555
|%1.56
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYBÜKE YÜCE
|45
|%0.45
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KAHRAMAN
|22
|%0.58
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EREN DEMİRBAŞ
|47
|%0.56
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE TURGUT
|1
|%0.13
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