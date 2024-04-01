|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADER KUYUMCU
|66
|%0.67
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT YAVUZDEMİR
|23
|%0.36
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HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FUAT USTABAŞ
|81
|%0.63
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİLAY OKUYAN
|12
|%0.28
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN AKTAN
|132
|%0.92
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MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN UZUN
|11
|%0.36
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ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAN CAN BİLGİN
|29
|%0.78
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK KALELİ
|7
|%0.17
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