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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:00
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.94
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%22.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.63 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.59
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %1.81
MEHMET ÖZKANER 9 %0.31 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %2.67
ÇAĞLAR KÖKSEL 0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %12.50
ÖZGÜN ÖLEKLİ 0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %37.84
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER SÖKER 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %1.88
DURMUŞ DOYDU 3 %0.27 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %28.12
TARIK BERÇEM 9 %0.20 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %6.49
ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU 46 %0.66 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %2.02
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %13.29
ZEYNEL DİNİZ 71 %0.66 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %1.73
ZİYA BATIN ŞENER 23 %0.78 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0.72
ZİYA ÖZMEN 3 %0.26 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %1.52
BARIŞ EMENGEN 7 %0.36 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı