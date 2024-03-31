|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %1.81
|MEHMET ÖZKANER
|9
|%0.31
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %2.67
|ÇAĞLAR KÖKSEL
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %12.50
|ÖZGÜN ÖLEKLİ
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %37.84
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER SÖKER
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %1.88
|DURMUŞ DOYDU
|3
|%0.27
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %28.12
|TARIK BERÇEM
|9
|%0.20
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %6.49
|ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU
|46
|%0.66
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MUT
Açılan Sandık Oranı %2.02
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %13.29
|ZEYNEL DİNİZ
|71
|%0.66
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %1.73
|ZİYA BATIN ŞENER
|23
|%0.78
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0.72
|ZİYA ÖZMEN
|3
|%0.26
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %1.52
|BARIŞ EMENGEN
|7
|%0.36
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