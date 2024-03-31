|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %20.28
|OSMAN YILMAZ
|87
|%1.46
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %25.35
|CEMİL AKKOÇAK
|249
|%0.80
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %19.17
|MEHMET BURAK GÜRBÜZ
|89
|%0.81
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %39.51
|MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR
|35
|%0.37
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %22.67
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %16.01
|KAZIM YALÇIN
|30
|%0.29
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %57.58
|MEHMET KAVALLI
|59
|%0.44
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %16.42
|TALİP AŞIK
|43
|%0.98
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %27.09
|CENGİZ KIRGIN
|252
|%0.77
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %46.12
|SERHAN YILDIRIMHAN
|1208
|%5.21
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %53.61
|ABDULLAH KADAYIF
|82
|%0.64
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %32.59
|SALİH SAVAŞLI
|66
|%0.44
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %25.18
|SUPHİ YILDIZ
|44
|%0.27
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %20.00
|OĞUZ EMRE GÖKAL
|27
|%0.64
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