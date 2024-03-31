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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:35
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%47.64
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.79 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.30
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %20.28
OSMAN YILMAZ 87 %1.46 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %25.35
CEMİL AKKOÇAK 249 %0.80 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %19.17
MEHMET BURAK GÜRBÜZ 89 %0.81 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %39.51
MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR 35 %0.37 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %22.67
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %16.01
KAZIM YALÇIN 30 %0.29 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %57.58
MEHMET KAVALLI 59 %0.44 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %16.42
TALİP AŞIK 43 %0.98 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %27.09
CENGİZ KIRGIN 252 %0.77 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %46.12
SERHAN YILDIRIMHAN 1208 %5.21 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %53.61
ABDULLAH KADAYIF 82 %0.64 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %32.59
SALİH SAVAŞLI 66 %0.44 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %25.18
SUPHİ YILDIZ 44 %0.27 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %20.00
OĞUZ EMRE GÖKAL 27 %0.64 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı