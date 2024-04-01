|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %36.17
|HASAN MOL
|18
|%0.49
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %76.47
|HASAN KİDAY
|9
|%0.35
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TURALI
|4
|%0.27
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
|ÖMER PEKMEZLİ
|38
|%0.34
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUTCAN MERCAN
|8
|%0.29
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %89.81
|BEDİİ ONAN
|1916
|%1.60
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %93.33
|GÜRKAN TAHA FERSİZ
|134
|%0.81
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %62.34
|ÖMER FARUK KOCAMANOĞLU
|52
|%0.46
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPASLAN DELİ BALTA GÖKTÜRK
|6
|%0.19
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