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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:05
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%82.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.60 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.51
Çorum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %36.17
HASAN MOL 18 %0.49 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %76.47
HASAN KİDAY 9 %0.35 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TURALI 4 %0.27 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
ÖMER PEKMEZLİ 38 %0.34 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMUTCAN MERCAN 8 %0.29 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %89.81
BEDİİ ONAN 1916 %1.60 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %93.33
GÜRKAN TAHA FERSİZ 134 %0.81 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %62.34
ÖMER FARUK KOCAMANOĞLU 52 %0.46 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPASLAN DELİ BALTA GÖKTÜRK 6 %0.19 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı