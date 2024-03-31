|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %57.43
|YAKUP FIRAT
|30
|%0.57
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %61.71
|SERHAT BARBAROS
|536
|%3.21
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %72.41
|0
|%0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %66.38
|0
|%0
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %73.44
|ZEYNEP UZUN
|29
|%0.24
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %77.87
|TAHA GÜNEŞ
|36
|%0.59
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %40.68
|0
|%0
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %82.18
|0
|%0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.26
|CENGİZHAN ARSLANTÜRK
|7
|%0.17
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %89.66
|DOĞUKAN ÖZSOY
|9
|%0.15
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %66.40
|ABDULLAH EMRE AZİM
|53
|%0.59
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %63.83
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %57.67
|ABDULHAMİT UZUN
|2979
|%6.92
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %58.95
|MUHAMMED AKBEY
|63
|%0.88
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
|0
|%0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %51.69
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %39.77
|0
|%0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %68.35
|SERDAR KÖKSAL
|40
|%0.66
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %75.86
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %64.86
|KASIM ÇELEBİ
|2796
|%5.72
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